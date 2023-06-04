Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 4 июня 2023Мир

Глава дипломатии Тайваня заявил об участии США в обучении военнослужащих острова

Глава дипломатии Тайваня сообщил, что США участвуют в обучении военнослужащих острова

Фото: Jeng Bo Yuan / Shutterstock / Fotodom

США не только поставляют вооружение на Тайвань, но и участвуют в обучении военнослужащих острова. Об этом сообщил глава дипломатии непризнанной большинством стран мира республики Джозеф У (китайское имя — У Чжаосе), сообщает ТАСС в воскресенье, 4 июня.

«Мы высоко ценим это», — заявил он.

Дипломат добавил, что напряженность вокруг Тайваня плохо отразится на всей мировой торговле, так как около половины всех морских грузов идут через Тайваньский пролив. Кроме того, он напомнил, что на острове выпускают примерно 60 процентов всех полупроводников в мире.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда после китайской гражданской войны здесь обосновалась проигравшая сторона — правительство националистической партии «Гомильдан». Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из провинций КНР.

Что думаешь? Оцени!
    Игорь Дмитров
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров рассказал о работе по выявлению украинских диверсантов в зоне СВО
    16-летний российский боец скончался от полученных в поединке травм
    68-летняя Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике
    В Кремле заявили об отсутствии просвета в отношениях с США
    Глава дипломатии Тайваня заявил об участии США в обучении военнослужащих острова
    «Реал» объявил об уходе Бензема
    В российском городе загорелась крыша больницы
    Военкор рассказал об уничтожении взвода спецназа США на Украине
    Три пары молодоженов поженились летом на станции метро в Москве
    Российские военные пресекли четыре попытки атаки ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.