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00:55, 4 июня 2023Бывший СССР

На Украине захотели усилить контроль за пересечением границы

Погранслужба Украины решила усилить контроль за пересечением границы по системе «Шлях»

Фото: Reuters

Украинская пограничная служба усилит контроль за пересечением государственной границы лицами, которые внесены в систему «Шлях». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что погранслужба усиливает мероприятия для установления законных оснований для пересечения данными лицами границы. Также уточняется, что на данный момент 38 украинцам временно прекращен доступ к «Шляху», 126 — предъявлены обвинения, а четверо осуждены.

В погранслужбе приняли решение ужесточить контроль из-за случаев использования системы для того, чтобы вернуться на Украину.

Как сообщают украинские СМИ, «Шлях» позволяет мужчинам-водителям, являющихся волонтерами, на законных основаниях пересекать границу с Украиной при действующем в стране военном положении.

Глава департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель рассказывал, что за незаконную организацию выезда украинские мужчины платят от 1,3 тысячи до 8,5 тысячи долларов. По его словам, чаще всего для этого им выдаются поддельные справки о непригодности к военной службе, инвалидности или обучении в зарубежных вузах. Кроме того, для легального отъезда из страны их иногда оформляют водителями для перевозки волонтерской продукции, внося соответствующие данные в систему «Шлях».

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    Екатерина Подвигина
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