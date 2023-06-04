В Госдуме объяснили отсутствие миротворцев ООН на Украине

Депутат Госдумы Чепа заявил, что США против появление миротворцев ООН на Украине

США не допустят создание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине для остановки боевых действий. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа. Его слова приводит с URA.RU.

По словам парламентария, в нынешней ситуации, когда Киев четко выполняет задание Госдепа, появление миротворцев и все другие вопросы, связанные с мирными переговорами, зависят только от воли США. «Именно они влияют на Украину. Украина никакого голоса не имеет», — считает Чепа.

Чепа указал, что Вашингтон не согласится закончить конфликт мирным урегулированием, несмотря на то, что многие страны, например, Турция, Китай и африканские государства, предлагают свои проекты на этот счет. «Люди понимают, что должно быть политическое решение, чего не хотели американцы. Но насколько это осуществимо мы прекрасно понимаем», — подчеркнул депутат.

2 июня глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в регионе проведения специальной военной операции на территории Украины и ввести туда миротворцев ООН. Также инициатива подразумевает отвод войск обеих сторон с текущих позиций на 15 километров. Кроме того, в Джакарте считают нужным провести референдум для жителей «спорных территорий». Каких именно — не уточняется.