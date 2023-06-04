21-летний сын украинского бизнесмена Онистрата погиб под Павловкой
Украинский бизнесмен Онистрат сообщил о гибели 21-летнего сына под Павловкой
Остап Онистрат с позывным Бендер, сын известного украинского бизнесмена Андрея Онистрата, погиб под Павловкой. Об этом сообщил отец молодого человека в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Младший Онистрат служил оператором дрона в 68-й отдельной егерской бригаде.
«Он никогда ничего и никого не боялся. Он всегда был готов к любым заданиям. Его раздражала армейская глупость», — написал украинский предприниматель о сыне.
Погибшего похоронят 6 июня на киевском кладбище «Берковицы».
В марте сообщалось, что наемник из Франции, служивший на стороне Киева, погиб на Украине.
Еще раньше под Артемовском погиб эстонский наемник, бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.