Украинский бизнесмен Онистрат сообщил о гибели 21-летнего сына под Павловкой

Остап Онистрат с позывным Бендер, сын известного украинского бизнесмена Андрея Онистрата, погиб под Павловкой. Об этом сообщил отец молодого человека в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Младший Онистрат служил оператором дрона в 68-й отдельной егерской бригаде.

«Он никогда ничего и никого не боялся. Он всегда был готов к любым заданиям. Его раздражала армейская глупость», — написал украинский предприниматель о сыне.

Погибшего похоронят 6 июня на киевском кладбище «Берковицы».

В марте сообщалось, что наемник из Франции, служивший на стороне Киева, погиб на Украине.

Еще раньше под Артемовском погиб эстонский наемник, бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.