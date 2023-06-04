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06:02, 4 июня 2023Россия

Москвичам рассказали о погоде в конце недели

Гидрометцентр России: в воскресенье в Москве ожидается переменная облачность без осадков

Фото: Reuters

В воскресенье, 4 июня, жителей и гостей столицы ожидает переменная облачность без осадков и температура до 17 градусов тепла. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В дневное время в Москве температура воздуха составит от 15 до 17 градусов выше нуля, а в ночное столбики термометров опустятся до 5 градусов. При этом в Подмосковье синоптики прогнозируют от 13 до 18 градусов днем и от 3 до 8 градусов — ночью.

Ожидается западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет уровня 751 мм ртутного столба.

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    Екатерина Подвигина
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