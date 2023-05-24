Перечислены способы защитить кожу от воздействия солнца в пляжный сезон

Дерматолог Богатова посоветовала использовать много солнцезащитного крема для защиты кожи

Чтобы защитить кожу от чрезмерного воздействия солнца в пляжный сезон, необходимо использовать много защитных средств и меньше находится на жаре. Такие способы в разговоре с «Лентой.ру» перечислила врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова. Она также рассказала, что делать при солнечных ожогах.

Как защитить кожу

В первую очередь, необходимо использовать солнцезащитный крем, отметила специалист.

Нанесите щедрое количество солнцезащитного крема со спектром защиты от ультрафиолетовых (УФ) лучей (SPF 30 или выше) на всю открытую кожу за 30 минут до выхода на солнце. Периодически обновляйте крем каждые 2 часа или после плавания либо потоотделения Елена Богатова врач-косметолог, дерматовенеролог

Также Елена Богатова рекомендует ограничить время на солнце, особенно в середине дня.

«Избегайте пребывания на солнце во время пиковой солнечной активности, обычно с 10 утра до 16 вечера, когда УФ-лучи наиболее интенсивны. Постарайтесь проводить время в тени или используйте защитную одежду, шляпу и солнцезащитные очки», — сказала она.

Помимо этого, стоит надевать штаны, одежду с длинными рукавами и широкополые шляпы для дополнительной защиты от солнечных лучей. Также стоит отказаться от соляриев и искусственного загара.

«Солярии также излучают УФ-лучи, которые могут повредить кожу. Использование соляриев или искусственного загара может увеличить риск развития рака кожи и других проблем со здоровьем кожи», — добавила дерматолог.

Что делать при солнечных ожогах?

Если вы уже сгорели на солнце, в первую очередь необходимо успокоить кожу, отметила Елена Богатова.

«Примените холодные компрессы или принимайте прохладные ванны, чтобы снять покраснение и успокоить раздраженную кожу. Увлажните кожу: используйте легкий и безалкогольный увлажняющий крем, чтобы предотвратить обезвоживание кожи и ускорить ее восстановление», — посоветовала она.

Избегайте дополнительного воздействия солнца. Пока кожа не восстановится, избегайте прямого воздействия солнца и носите защитную одежду, шляпу и солнцезащитные очки при выходе наружу Елена Богатова врач-косметолог, дерматовенеролог

Также важно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания организма, предупредила врач.

«Очень важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидратацию и помочь восстановлению кожи. Употребляйте больше воды, чем обычно, и избегайте алкогольных и кофейных напитков, которые могут усугубить обезвоживание», — рассказала специалист.

При сильном недомогании, вздутии, появлении волдырей и сильной боли стоит обратиться к врачу, заключила Елена Богатова.

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