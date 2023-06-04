В России заявили о сложности защиты страны средствами ПВО

Полковник запаса Насонов: территориальные размеры России затрудняют ее защиту

Успешная защита российской территории средствами противовоздушной обороны (ПВО) зависит от технических решений и выбора местности. Об этом заявил эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в беседе с Ura.ru.

Он выразил уверенность, что президент страны Владимир Путин поручил найти технологическое и военно-техническое решение, чтобы улучшить ситуацию с обороной. По словам эксперта, поставленную задачу удастся выполнить качественно и в короткие сроки. «Но это будет на взаимодействии различных технических, огневых, заградительных решений, исходя из местности, ее удаленности, густонаселенности», — отметил Насонов.

Он добавил, что обеспечение всесторонней защиты России проблематично из-за ее территориальных размеров. При этом, считает полковник запаса, другие страны могут столкнуться с гораздо большей опасностью. «Если, к примеру, взять США, то в большей степени они граничат с океанической поверхностью, то есть оттуда вероятность подлета этих дрончиков, конечно, около нуля. Но зато мощные ракетоносцы могут там появиться, что значительно станет сложнее для американцев, чем для нас эти небольшие дроны», — резюмировал Насонов.

Ранее российский лидер подписал закон, ратифицирующий соглашение о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) с Киргизией.