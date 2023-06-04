В США призвали Бликнена отказаться от попыток понять замыслы Путина

Экс-разведчик США Риттер заявил, что попытки Блинкена понять замыслы Путина бессмыслены

Старания госсекретаря США Энтони Блинкена понять намерения российского президента Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны. Такое мнение выразил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что его удивляют заявления некоторых политиков, считающих, что они знают замыслы Путина. «Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…", "Путин думает…". Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?» — поинтересовался Риттер. По словам военного, он постоянно следит за высказываниями российского лидера, но ни одно из них не совпадает с тем, что транслирует госсекретарь.

Такую реакцию экс-разведчика вызвало недавнее выступление Блинкена, во время которого он, в частности, рассказал об убежденности Путина в том, что Москва продержится дольше Украины и ее союзников.