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16:32, 4 июня 2023Бывший СССР

Появилось видео с уничтожением обстреливавших Шебекино украинских «Градов»

«РВ» опубликовала видео с уничтожением украинских «Градов», обстреливавших Шебекино

Появилось видео с уничтожением украинских «Градов», в том числе реактивной системы залпового огня (РСЗО), обстреливавшей Шебекино Белгородской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что работу осуществляли артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) по технике и укрытиям врага в Харьковской области. На кадрах также демонстрируется уничтожение БМ-21 «Град» на купянском направлении.

Кроме того, зафиксировано попадание в укрытие противника высокоточным снарядом «Краснополь».

3 июня было обнародовано видео с уничтожением в Луганской народной республике дронами-камикадзе техники и склада Вооруженных сил Украины. Тогда на кадры попала работа беспилотников военных из Южной группировки войск российских Вооруженных сил в ЛНР.

До этого стало известно, что российские военные начали использовать новую атакующую тактику применения дронов-камикадзе «Ланцет».

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    Сергей Истомин
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