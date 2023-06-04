«РВ» опубликовала видео с уничтожением украинских «Градов», обстреливавших Шебекино

Появилось видео с уничтожением украинских «Градов», в том числе реактивной системы залпового огня (РСЗО), обстреливавшей Шебекино Белгородской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что работу осуществляли артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) по технике и укрытиям врага в Харьковской области. На кадрах также демонстрируется уничтожение БМ-21 «Град» на купянском направлении.

Кроме того, зафиксировано попадание в укрытие противника высокоточным снарядом «Краснополь».

3 июня было обнародовано видео с уничтожением в Луганской народной республике дронами-камикадзе техники и склада Вооруженных сил Украины. Тогда на кадры попала работа беспилотников военных из Южной группировки войск российских Вооруженных сил в ЛНР.

До этого стало известно, что российские военные начали использовать новую атакующую тактику применения дронов-камикадзе «Ланцет».