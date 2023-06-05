69-я параллель
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14:42, 5 июня 202369-я параллель

Редкие виды бабочек нашли в российской Арктике

На Момском хребте в Якутии обнаружили редкие виды бабочек семейства парусников

Фото: Telegram-канал «Индигир уоттара»

На Момском хребте в Якутии нашли редкие виды бабочек из семейства парусников, которых раньше не встречали на этой территории. Об этом сообщает местное издание «Индигир уоттара».

В Якутии обнаружили виды бабочек аполлон арктический и аполлон феб. Впервые насекомых поймал в 2020 году старший инспектор Момского природного парка Иннокентий Федоров. Затем ему удалось поймать еще несколько экземпляров редких бабочек и подтвердить их обитание на хребте в Арктике.

В Якутии насчитывается более 600 видов бабочек, десять видов занесены в Красную книгу России. Среди находящихся под охраной насекомых — чернышка Гольцова, энеис Аммосова и павлиноглазка рыжая.

Ранее в Ковдоре Мурманской области заметили десятки краснокнижных бабочек-траурниц. Как рассказали в Ковдорском краеведческом музее, в этом арктическом регионе такие бабочки встречаются нечасто.

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    Анастасия Шейкина
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