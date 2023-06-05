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10:45, 5 июня 2023Ценности

Бородина показала лицо без макияжа и фильтров

Телеведущая Ксения Бородина показала естественную внешность без фильтров

Кадр: @borodylia

Российская ведущая Ксения Бородина показала естественную внешность без фильтров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость поделилась видео в сторис, на которых она запечатлена вместе с коллегой, бывшей солисткой группы «Блестящие» Ольгой Орловой и ее дочерью Анной. На размещенных кадрах видно, что Бородина одета в светло-серые спортивные штаны и черную футболку.

Также видно, что на лице телезвезды отсутствует макияж, а ее волосы собраны в высокий хвост.

В мае Ксения Бородина раскрыла секрет своей красоты. Так, знаменитость заявила, что спит в прохладном помещении и потребляет достаточное количество чистой воды. Кроме того, она каждый день использует увлажняющие патчи для глаз и прибегает к экозагару два-три раза в месяц.

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    Карина Черных
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