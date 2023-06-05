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00:38, 5 июня 2023Спорт

Осудивший «Барселону» за видео для россиян Левандовски сделал фото с Медведевым

Осудивший игроков «Барселоны» за видео для россиян Левандовски сделал фото с Медведевым
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски. Фото: Albert Gea / Reuters

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, осудивший партнеров по команде за видео для россиян, сфотографировался с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Кадр опубликован в аккаунте Scuderia Ferrari в Twitter.

Спортсмены встретились на Гран-при «Формулы-1» в Испании. Фото сделано в боксах команды «Феррари».

21 мая игроки «Барселоны» Алехандро Бальде и Серхи Роберто записали видеообращение для фанатов из России и поблагодарили их за поддержку. Левандовски раскритиковал футболистов из-за этого заявления.

34-летний Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Он также является десятикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов вместе с «Баварией».

27-летний Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он уступает лишь 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу. Замыкает тройку сильнейших серб Новак Джокович.

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    Андрей Стрельцов
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