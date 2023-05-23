В «Барселоне» прокомментировали видеообращение игроков к россиянам
Представители «Барселоны» прокомментировали видеообращение игроков клуба Алекса Бальде и Серхи Роберто к россиянам. Об этом сообщает Sport.es.
В команде объяснили, что ролик был записан во время встречи футболистов с представителями зарубежных СМИ, транслирующих матчи чемпионата Испании. Сотрудники компании Okko Sports попросили игроков записать видео для российских фанатов — спортсмены согласились, не спросив разрешения у руководства Ла Лиги и организаторов мероприятия.
Ранее Бальде и Роберто обратились к фанатам из России и поблагодарили их за поддержку. Футболисты отметили, что болельщики являются частью успеха команды, которая в сезоне-2022/2023 стала чемпионом Испании.
Заявление игроков в разговоре с Interia Sport осудил их польский одноклубник Роберт Левандовски. Киевское «Динамо», в свою очередь, предложило «Барселоне» перейти в Российскую премьер-лигу.