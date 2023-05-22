Киевское «Динамо» предложило «Барселоне» заявиться в чемпионат России
Киевское «Динамо» предложило «Барселоне» перейти в РПЛ после обращения к фанатам из России
Киевское «Динамо» предложило «Барселоне» перейти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Заявление опубликовано в Twitter украинского клуба.
«Мы искренне рекомендуем игрокам "Барселоны" переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России», — говорится в сообщении.
Ранее игроки «Барселоны» Алехандро Бальде и Серджи Роберто обратились к фанатам из России и поблагодарили их за поддержку. Футболисты отметили, что болельщики являются частью успеха команды, которая в сезоне-2022/2023 стала чемпионом Испании. Заявление игроков в разговоре с Interia Sport осудил их польский одноклубник Роберт Левандовский.
14 мая «Барселона» в 27-й раз стала чемпионом Испании. Команда досрочно завоевала титул.