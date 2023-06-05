Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 5 июня 2023Россия

В Белгородской области опровергли сообщения о введении военного положения

Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о введении военного положения в регионе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Информация о том, что в Белгородской области вводится военное положение, не соответствует действительности. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram.

В оперштабе добавили, что фейковыми являются сообщения о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные российские регионы и о введении в них военного положения. Не соответствуют действительности и данные о том, что в понедельник, 5 июня, будет якобы подписал приказ о всеобщей мобилизации, а жителей приграничных областей эвакуируют вглубь страны.

«Цель сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев. Сохраняйте спокойствие. И доверяйте только достоверным источникам», — говорится в сообщении штаба.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило подробности о безуспешной попытке наступления ВСУ
    Две россиянки скончались от отравления сидром в Самарской области
    В офисе Зеленского заявили о вытеснении ВСУ российскими войсками
    Умер актер сериала «След» Андрей Торхов
    Турецкая лира упала после возвращения старого министра финансов
    В Кремле назвали фейком прозвучавшее в радиоэфире «обращение» Путина
    В России оценили идею создания общего «реестра педофилов» со странами СНГ
    В Белгородской области опровергли сообщения о введении военного положения
    Новый мегапроект в России оценили в триллионы рублей
    В США прокомментировали сообщения об атаке бизнес-джета истребителями ВВС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.