В Кремле назвали фейком прозвучавшее в радиоэфире «обращение» Путина

Песков назвал фейком прозвучавшее в эфире радиостанций «обращение» президента Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фэйком прозвучавшее в эфире некоторых радиостанций «экстренное обращение» президента России Владмиира Путина. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в понедельник, 5 июня, произошел взлом ряда радиочастот, в эфир транслировалось якобы обращение главы государства. Сейчас контроль над вещанием восстановлен.