Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 5 июня 2023Россия

В Кремле назвали фейком прозвучавшее в радиоэфире «обращение» Путина

Песков назвал фейком прозвучавшее в эфире радиостанций «обращение» президента Путина

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фэйком прозвучавшее в эфире некоторых радиостанций «экстренное обращение» президента России Владмиира Путина. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в понедельник, 5 июня, произошел взлом ряда радиочастот, в эфир транслировалось якобы обращение главы государства. Сейчас контроль над вещанием восстановлен.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило подробности о безуспешной попытке наступления ВСУ
    Концерт солиста украинской группы «Вопли Видоплясова» отменили в Швейцарии
    Две россиянки скончались от отравления сидром в Самарской области
    В офисе Зеленского заявили о вытеснении ВСУ российскими войсками
    Умер актер сериала «След» Андрей Торхов
    Турецкая лира упала после возвращения старого министра финансов
    В Кремле назвали фейком прозвучавшее в радиоэфире «обращение» Путина
    В России оценили идею создания общего «реестра педофилов» со странами СНГ
    В Белгородской области опровергли сообщения о введении военного положения
    Новый мегапроект в России оценили в триллионы рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.