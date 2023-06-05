Украину заподозрили в обмане с использованием F-16

Военный эксперт Перенджиев заподозрил Украину в обмане с использованием истребителей F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников может лукавить, утверждая, что Киев не станет использовать истребители F-16 для летнего контрнаступления. Он изменит свою позицию как только Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат западные самолеты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Это вранье. Как только истребители появятся, их будут использовать для контрнаступления. Мы видим заявления Запада о том, что использование их вооружений для агрессии на территории России под запретом, но это не мешает никому обстреливать то же Шебекино. Так что и миролюбивые заявления по поводу F-16 актуальны только пока этих истребителей нет», — уверен Перенджиев.

Военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин добавил, что истребители могут быть использованы в качестве носителей крылатых ракет для атак по Крыму и другим территориям.

Сейчас с этой целью используются Су-24, но их осталось мало, частично они выведены из строя. Конечно, F-16 — легкие истребители, они во многом уступают нашим, зато у них хорошая электронная начинка, они самые массовые. Так что вполне могут использоваться для таких задач Василий Дандыкин военный эксперт

Он также уточнил, что Запад может не успеть поставить F-16 к летнему контрнаступлению. Дандыкин предположил, что истребители потребуются в случае длительных боевых действий.

«F-16 нужны для игры вдолгую. Украине дали танки, дали артиллерию, что-то уже уничтожено. Сейчас, как мы знаем, идут ожесточенные бои на Запорожском направлении, бьют по границам, не жалея снарядов. Можно сказать, что контрнаступление уже началось. Но, я думаю, что в рамках этого контрнаступа истребители могут и не успеть поставить», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Дандыкин заключил, что у ВСУ еще осталась собственная авиация, вертолеты, самолеты. Главная задача России сегодня — уничтожить эту и другую технику и выстоять.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не задействуют при контрнаступлении ВСУ.