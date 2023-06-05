Глава Белгородской области рассказал об обстрелах Шебекинского округа

Гладков заявил, что 4 июня ВСУ ударили по Шебекинскому округу 611 боеприпасами

По Шебекинскому городскому округу Белгородской области 4 июня было выпущено 611 единиц различных боеприпасов. Об этом рассказал глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Шебекино снарядами повредило модули центрального рынка, коммерческие объекты и промышленные предприятия. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей пока уточняется.

По селу Графовка Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три артиллерийских снаряда, по Безлюдовке — два. Пострадавших и разрушений нет. «В селе Муром зафиксировано 140 прилетов. Обстрелы велись с помощью РСЗО "Град", миномета и ствольной артиллерии. Количество поврежденных домовладений и автомобилей уточняется, один дом имеет значительные повреждения», — заявил Гладков.

185 прилетов пришлось по населенному пункту Новая Таволжанка. Была повреждена кровля многоквартирного дома, территория центральной площади, а также учреждение культуры. По хуторам Панков и Стадников выпущено 5 и 11 минометных снарядов соответственно.

4 июня стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) напала на Новую Таволжанку в Белгородской области. Они хотели переправиться через реку, но российские военнослужащие их остановили.