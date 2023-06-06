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16:47, 6 июня 2023Ценности

Блогерша назвала безвкусицей трендовую летнюю обувь

TikTok-блогерша level_blue назвала безвкусицей плетеные сандалии и босоножки на платформе

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Блогерша с никнеймом @level_blue из Германии назвала безвкусицей модную летнюю обувь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По мнению инфлюэшсерши, из своего гардероба стоить исключить плетеные сандалии. Она отметила, что они портят внешний вид женщины, однако, поскольку данная обувь является трендом, ее будут носить все. «В следующем сезоне эта обувь будет уже устаревшей», — пояснила она.

Кроме того, юзерша посоветовала избавиться от босоножек на платформе, поскольку они выглядят массивными и тяжелыми, а также от обуви в яркой цветовой гамме. Вдобавок она рекомендовала обратить внимание на прозрачные модели, оформленные цепями, стразами и блестками. «Куда мы катимся с этими нелепыми тенденциями и почему мы платим за что-то подобное?» — возмутилась девушка в конце видео.

В мае блогерша с никнеймом @level_blue назвала портящие внешний вид женщин модные ошибки. Тогда инфлюэнсерша призвала воздержаться от тяжелого макияжа, а именно от обилия тонального крема и контуринга на лице. Помимо прочего, девушка отметила джинсовые шорты, которые больше подходят подросткам, и дешевую бижутерию.

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    Мария Винар
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