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08:37, 6 июня 2023Моя страна

В Бурятии пройдет День йоги

В Бурятии проведут День йоги

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Бурятии в этом июне пройдет День йоги. С просьбой провести подобное мероприятие в республике к властям обратился генеральный консул Индии Севити Сай Мурали, передает «МК».

Как отмечается, в этом году праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню йоги, пройдут с 17 по 21 июня во всех регионах Дальнего Востока и в Иркутской области. В связи с этим Сай Мурали предложил помочь с организацией подобного события и в Бурятии.

«Чтобы это было большим событием, в котором сможет принять участие и коллектив индийского танца, работающий в Улан-Удэ. Консульство ежегодно предлагает финансовую и другую поддержку для центров йоги и иных организаторов международного дня йоги в регионах. В этом году мы хотели бы поддержать центр йоги в Бурятии, чтобы ваш праздник йоги стал особенным», — заявил консул.

В ответ глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение организовать день йоги в Улан-Удэ. Он также пригласил представителей Индии на международный буддистский форум, который пройдет в республике 17-19 августа.

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    Варвара Кошечкина
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