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04:11, 6 июня 2023Бывший СССР

Пленный солдат «Азова» признался в расстреле машины с мирными жителями

Пленный солдат «Азова» заявил о расстреле машины с мирными жителями и детьми в Мариуполе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный солдат бригады «Азов» (признана в России террористической и запрещена) заявил, что весной 2022 года расстрелял в Мариуполе автомобиль с мирными жителями, включая трех детей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на видеозаписи показаний солдата.

Старший солдат «Азова» сообщил, что в инциденте, в котором также участвовал его сослуживец, произошел 19 марта 2022 года в центре Мариуполя. Военные встретили машину ВАЗ-2109 и сделали предупредительные выстрелы вверх, на которые автомобиль не отреагировал. После этого по команде старшего они открыли огонь по транспортному средству.

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Порядка 10 выстрелов по машине сделал каждый из двух солдат. При этом на машине виднелись опознавательные знаки в виде белых ленточек на фарах.

«В машине находилось двое мужчин — один 50 лет, второй где-то 30 лет, две женщины 50 и 30 лет и трое детей: где-то шесть лет — самый маленький, восемь лет и девочка лет 10-11. Водитель машины умер, также второй пассажир на переднем сиденье находился без движения, и у маленького мальчика было ранение в левое плечо», — рассказал военный.

Ранее украинский пленный признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе. Об этом тот рассказал во время дачи показаний.

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    Марина Совина
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