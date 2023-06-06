Пленный солдат «Азова» признался в расстреле машины с мирными жителями

Пленный солдат «Азова» заявил о расстреле машины с мирными жителями и детьми в Мариуполе

Пленный солдат бригады «Азов» (признана в России террористической и запрещена) заявил, что весной 2022 года расстрелял в Мариуполе автомобиль с мирными жителями, включая трех детей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на видеозаписи показаний солдата.

Старший солдат «Азова» сообщил, что в инциденте, в котором также участвовал его сослуживец, произошел 19 марта 2022 года в центре Мариуполя. Военные встретили машину ВАЗ-2109 и сделали предупредительные выстрелы вверх, на которые автомобиль не отреагировал. После этого по команде старшего они открыли огонь по транспортному средству.

Порядка 10 выстрелов по машине сделал каждый из двух солдат. При этом на машине виднелись опознавательные знаки в виде белых ленточек на фарах.

«В машине находилось двое мужчин — один 50 лет, второй где-то 30 лет, две женщины 50 и 30 лет и трое детей: где-то шесть лет — самый маленький, восемь лет и девочка лет 10-11. Водитель машины умер, также второй пассажир на переднем сиденье находился без движения, и у маленького мальчика было ранение в левое плечо», — рассказал военный.

Ранее украинский пленный признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе. Об этом тот рассказал во время дачи показаний.