КНР и Франция договорились вместе настаивать на мирном урегулировании украинского кризиса

Китай и Франция скоординировали позицию по украинскому кризису и договорились совместно настаивать на мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщает South Chinas Morning Post со ссылкой на заявление МИД КНР.

Отмечается, что член Политбюро ЦК компартии КНР и глава китайской дипломатии Ван И провел телефонную беседу с советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Они договорились «последовательно накапливать и создавать условия для начала политического урегулирования».

Во время телефонного разговор Ван «выразил признательность» французскому лидеру Эммануэлю Макрону за демонстрацию дипломатической независимости на международных площадках и за более активное взаимодействие между Пекином и Европой.

«Как две движущие силы многополярного мира, Китай и Европа имеют больше общих интересов, чем различий, и должны больше ориентироваться на сотрудничество, чем на конкуренцию», — сказал дипломат, добавив, что Китай и Франция должны стремиться к «всеобъемлющему стратегическому партнерству».