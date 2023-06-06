Российские школьники создали кулинарную карту страны

Школьники в Челябинске создали кулинарную карту страны

Ученики челябинской школы №68 разобрали блюда национальных кухонь регионов России на химические элементы. Об этом сообщает «Вечерний Челябинск».

С помощью географии школьники выяснили, как территориальное расположение влияет на состав традиционных угощений. Эти знания они отразили на кулинарной карте России.

Учитель химии и руководитель проекта Светлана Осадчая рассказала, что ученики в течение года занимались пищевыми и биотехнологиями. Семь проектов были посвящены питанию. На открытом уроке решили сделать карту и приступили к поиску информации. Команда сложилась благодаря проекту реверсивного наставничества.

Совместная карта школьников и учителей оказалась уникальной — информацию, которую она содержит, сложно найти в сети.