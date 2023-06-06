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04:00, 6 июня 2023Ценности

57-летняя актриса снялась в купальнике и восхитила фанатов

57-летняя актриса Элизабет Херли снялась в купальнике и восхитила поклонников

Фото: @elizabethhurley

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала тело в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость снялась в купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach бирюзового цвета с глубоким декольте и открытой спиной. Манекенщица позировала напротив шезлонгов, демонстрируя костюм с разных ракурсов. При этом ее волосы были распущены, а на лицо ей нанесли макияж в стиле smoky eyes. Среди прочего она надела серьги-кольца.

Подписчики восхитились внешним видом Херли под публикацией. «Красотка», «Как всегда сексуальна», «Самая красивая женщина», «Выглядишь потрясающе», «Красивая», «Обожаю тебя», — высказывались поклонники.

В апреле американская певица Николь Шерзингер поделилась новым откровенным видео и порадовала фанатов. 44-летняя солистка музыкальной группы The Pussycat Dolls записала ролик, в начале которого прошла по дому в шелковом платье, оформленном цветочным принтом, и кинула купальник с балкона в бассейн. На следующих кадрах знаменитость проплыла под водой в бикини мимо камеры.

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    Карина Черных
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