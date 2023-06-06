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01:06, 6 июня 2023Интернет и СМИ

ИРИ потратил на контент про спецоперацию более трех миллиардов рублей

Глава ИРИ Гореславский заявил, что на контент про СВО потрачено более 3 млрд рублей
Алексей Гореславский

Алексей Гореславский. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Института развития интернета Алексей Гореславский в интервью РБК рассказал о создании контента, связанного со специальной военной операцией (СВО) и озвучил его стоимость.

По его словам, контент, связанный с общественно-политической обстановкой, а также относительно происходящего в России и в мире, был серьезно востребован в прошлом году в социальных сетях, однако на платформах его практически не было.

«В соцсетях спецоперация была одной из основных тем. В прошлом году ИРИ поддержал в общей сложности 776 проектов, из которых так или иначе около сотни затрагивали разные аспекты СВО», — отметил Гореславский. По его словам, в деньгах на подобный контент потрачено более трех миллиардов рублей.

Ранее Институт развития интернета подвел итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде. Поддержку получат 163 проекта на 10,3 миллиарда рублей.

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    Марина Совина
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