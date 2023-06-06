Генерал ВСУ раскрыл действия Украины после прорыва Каховской ГЭС

Генерал ВСУ Наев заявил, что прорыв Каховской ГЭС не помешает наступлению Украины

Прорыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не помешает наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку в Киеве подготовились к подобному происшествию. Об этом заявил командующий украинскими объединенными силами генерал Сергей Наев. Его слова передает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Что касается препятствия нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие действия, и, соответственно, оно не должно навредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды», — сказал Наев.

Ранее профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор технических наук Виктор Елистратов заявил, что восстановить Каховскую ГЭС после разрушения будет крайне сложно.