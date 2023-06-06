Генерал ВСУ раскрыл действия Украины после прорыва Каховской ГЭС
Прорыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не помешает наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку в Киеве подготовились к подобному происшествию. Об этом заявил командующий украинскими объединенными силами генерал Сергей Наев. Его слова передает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
«Что касается препятствия нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие действия, и, соответственно, оно не должно навредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды», — сказал Наев.
Ранее профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор технических наук Виктор Елистратов заявил, что восстановить Каховскую ГЭС после разрушения будет крайне сложно.