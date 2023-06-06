Россиян предостерегли от вывоза одной категории продуктов из Турции

Туроператор «Пегас» предостерег россиян от ввоза мяса из Турции, Грузии и Армении

Российский туроператор «Пегас» выпустил предостережение о ввозе из Турции продуктов животного происхождения, в том числе мяса. О запрете на транспортировку в ручной клади одной категории продуктов сообщает «Общественная служба новостей».

Уточняется, что ограничения могут коснуться не только мясных продуктов, но также сыров. Кроме того, аналогичные съедобные сувениры запрещено вывозить из Грузии, Армении, Азербайджана и Казахстана.

Как отметили в источнике, Роспотребнадзор ранее предупреждал о распространении заболевания ящур, которое передается человеку от рольных животных при употреблении в пищу сырого молока, молочных продуктов и мяса.

В марте власти Турции сообщили о зафиксированном случае заболевания ящуром в стране, восемь предприятий помещены на карантин. Министерство лесного и сельского хозяйства обратило внимание, что данный тип вируса не встречался на территории страны ранее, но у властей есть необходимая вакцина.