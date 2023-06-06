Премьера спектакля «Нюрнберг. Текст» состоялась на IX Книжном фестивале «Красная площадь»

Стали известны итоги четвертого дня IX Книжного фестиваля «Красная площадь». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

5 июня на Главной сцене фестиваля состоялась премьера спектакля «Нюрнберг. Текст», в основу которого легли материалы мультимедийного проекта «Нюрнберг. Начало мира» и воспоминания классиков советской литературы Бориса Полевого, Ильи Эренбурга, Алексея Толстого, Всеволода Вишневского, Леонида Леонова, Константина Федина.

В постановке звучала музыка Сергея Рахманинова в исполнении пианистки Валентины Лисицы.

«Нюрнбергский процесс сейчас в центре внимания общества, но роль писателей в нем до сих пор не была раскрыта и осознана. Участники процесса, писатели и военкоры много говорили о том, как хотели они справедливости и как верили в нее, задолго до Победы, идя фронтовыми дорогами, видя весь ужас происходящего. И вот, они победили и оказались в зале суда. И они избраны быть теми свидетелями, которые зафиксируют этот момент для истории. Золотые перья, лучшие писатели страны сообщают, что правда победила», — рассказала соавтор пьесы Наталия Осипова.

Отмечается, что в четвертый день на мероприятии выступили писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, авторы Гаянэ Степанян и Марина Улыбышева, кандидат филологических наук Варвара Добровольская и другие деятели культуры.