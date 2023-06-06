Лепка из глины спасла женщину-священника от наркотиков и проституции

Лепка из глины помогла американке стать священником и избавиться от наркозависимости

Лепка из глины спасла женщину от наркозависимости, помогла ей прославиться и стать священником. Ее историю публикует The Guardian.

72-летняя Джойс Макдональд выросла в большой дружной семье с шестью братьями и сестрами. Отец, фотограф-любитель, с ранних лет поощрял дочь к творчеству, заметив ее талант к рисованию. Однако в пятилетнем возрасте девочка пережила изнасилование, после чего ее жизнь круто изменилась.

Макдональд не смогла окончить школу, сбежала из дома и вступила в отношения с мужчиной, который применял к ней физическое насилие. Вскоре она начала употреблять наркотики и заниматься проституцией. В 1994 году у женщины обнаружили ВИЧ. После этого семья убедила ее пройти курс реабилитации, чтобы избавиться от зависимости. Во время лечения Макдональд начала лепить из глины. Американке настолько это понравилось, что она серьезно увлеклась искусством.

Вскоре она стала прихожанкой одной из нью-йоркских церквей, где впоследствии прошла ее первая выставка. Макдональд называет себя «исповедальным художником». Это, по ее словам, «нашептал ей ангел». Более того, со временем она стала пастором в той самой церкви.

Я благодарю Господа за все, что он для меня сделал. Из галерей боли и упадка в арт-галереи. Мое искусство демонстрирует не только страдания моей прошлой жизни, но и радость нынешней. Мое искусство помогло мне залечить старые раны и освободило меня от пут разума

Джойс Макдональд скульптор и священница

Сегодня скульптуры Джойс Макдональд являются частью постоянной экспозиции в Бруклинском музее и Музея Хаммера в Лос-Анджелесе. В мае прошла ее первая личная выставка за пределами США: работы художницы можно было увидеть в Лондоне.

Ранее сообщалось об ученом, который раскрыл секрет создания машины времени. Исследователь стал астрофизиком и заинтересовался вопросами времени из-за того, что ребенком рано потерял отца и хотел его вернуть.