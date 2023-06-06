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16:03, 6 июня 2023Моя страна

В Махачкале прошла премьера снятого в Дагестане фильма

В Махачкале прошел премьерный показ снятого в Дагестане фильма «Снова в горы»

Кадр: Телеканал СРЕДА / RuTube

В Махачкале состоялся премьерный показ фильма «Снова в горы», снятого в Дагестане местной киностудией. Об этом сообщает ТАСС.

Ленту покажут еще в нескольких городах республики, после чего планируют выпустить в широкий прокат.

По сюжеты картины, главные герои планируют снять рекламный ролик для швейцарского курорта, не выезжая за пределы страны. Съемки проходили в популярных локациях, в том числе в Сулакском каньоне и на песчаном бархане Сарыкум.

По словам одного из главных актеров фильма Дениса Мелешко, съемки были необычны. «Съемочная группа, продюсерский состав, административная составляющая росла и росла. На данный момент, после такого огромного опыта, который они приобрели, кино пойдет быстрее, удачливее и профессиональнее», — рассказал он.

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    Варвара Кошечкина
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