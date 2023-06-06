Шольц оценил шансы Байдена пойти на второй срок

Канцлер Германии Шольц заявил о хороших шансах президента США Байдена пойти на второй срок

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил шансы президента США Джо Байдена пойти на второй срок, передает Reuters.

«Я полагаю, что у президента Байдена есть хорошие шансы переизбраться», — заявил он.

Кроме того, он добавил, что Берлина с Вашингтоном очень тесное трансатлантическое сотрудничество. По его мнению, в Германии это должны хорошо понимать, поскольку это не что-то само собой разумеющееся, а большая удача, что стороны достигли такого контакта.

25 апреля президент Байден официально объявил, что планирует выдвигать свою кандидатуру на новый срок на президентских выборах в 2024 году. Тем не менее за период президентства Байден не смог добиться однозначной поддержки своей политики со стороны американских избирателей.