Производитель сельхозтехники из Италии обошел санкции для продаж в России

«Дочка» итальянской Deutz-Fahr сменила название на «АгроТехРуссия»

Итальянская компания, работающая под брэндом Deutz-Fahr, сменила название в России на «АгроТехРуссия» и взяла в партнеры экс-председателя правления «Группы ГАЗ» Сергея Занозина, сообщают европейские СМИ.

В частности, издание il Fatto Quotidiano отметило, что несмотря на санкции и запреты Евросоюза экспортировать в Россию сельхозтехнику, некоторые компании нашли выход.

Так, итальянской компании SDF Group из Бергамо (производит технику под брендом Deutz-Fahr) удалось возобновить поставки техники и комплектующих в Россию. Для итальянцев российский рынок также важен, как рынки Китая, Индии и Турции. В целом, итальянские компании не хотят уходить из России, подчеркивает il Fatto Quotidiano. По словам члена правления SDF Group Алессандро Маритано, компания «АгроТехРоссия» остается эксклюзивным представителем брэнда Deutz-Fahr в Россию и продолжает оказывать всю необходимую поддержку клиентам.

В свою очередь, «АгроТехРоссия» утверждает, что является официальным дистрибьютором Deutz Fahr в России и имеет все необходимые разрешения. В ближайшее время компания намерена представить российским фермерам ряд новейших тракторов.

Экспорт итальянских тракторов и сельскохозяйственной техники в Россию в 2021 году составил 124 миллиона евро, что на 29 процентов больше, чем в предыдущем году. Площадь обрабатываемой российской земли равна площади всей Франции, отмечает издание.

До февраля 2022 года Россия импортировала более трети своего парка сельскохозяйственной техники, ежегодно закупая около трех тысяч тракторов и до тысячи комбайнов на сумму свыше 1,3 миллиарда евро. Крупнейшими поставщиками техники в Россию были гиганты: американская Deere, немецкая Claas и итальянская SDF Group. После начала спецоперации все три компании прекратили поставки техники, запасных частей и работу своих сборочных заводов в России. Впоследствии поставки сельскохозяйственной техники были ограничены на уровне ЕС в связи с классификацией некоторых частей и компонентов сельхозтехники как товаров двойного назначения с потенциальным применением в производстве оружия.