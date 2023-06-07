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15:31, 7 июня 2023Моя страна

Спасенной краснокнижной черепахе в Приморье нашли новый дом

В Приморье выпустили на волю спасенную краснокнижную черепаху

Кадр: «Вести. Приморье»

Краснокнижную черепаху, спасенную в Приморье, выпустили на волю. Об этом сообщает «Вести Приморье».

Редкий хищник оказался в городском озере и едва не погиб, ее спасением занимались сотрудники нескольких научных организаций.

«Мне неожиданно позвонили жители одной из улиц Владивостока и рассказали, что подъехали мужчины и вывалили возле небольшого водоема коробку. Из нее выпала дальневосточная черепаха. Видно, диковинное животное люди взяли домой из природы ради забавы, а когда наигрались — попросту выбросили ее в городской водоем, на верную гибель», — рассказала старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ирина Маслова.

Несколько месяцев черепаха находилась Приморском океанариуме — ее кормили, лечили и ждали разрешения от Росприроднадзора, чтобы выпустить в привычную среду обитания.

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    Варвара Кошечкина
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