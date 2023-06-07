Россиянин получил 10 лет за подготовку теракта в Крыму и призывы убивать русских

УФСБ: готовивший теракт на железной дороге в Крыму симферополец получил 10 лет колонии

Южный военный окружной суд приговорил 36-летнего жителя Симферополя к 10 годам лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге и призывы убивать русских. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю (УФСБ).

Мужчина признан виновным в приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывных устройств, публичных призывах к террористической деятельности. Он также оштрафован на 220 тысяч рублей, ему запрещено 2,5 года после отбытия срока администрировать сайты.

Суд установил, что симферополец планировал подорвать железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма. Он незаконно приобрел компоненты и изготовил самодельные взрывные устройства (СВУ), однако его преступный замысел сорвали сотрудники ФСБ, которые задержали его в апреле 2022 года. УФСБ показало оперативное видео.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемого. В ходе обыска у него были изъяты два СВУ, электродетонаторы, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, а также запрещенная литература.

В ходе расследование выяснилось, что симферополец публиковал в соцсетях призывы убивать русских и представителей госвласти России.

