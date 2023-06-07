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17:53, 7 июня 2023Силовые структуры

Участник полицейской ОПГ предстанет перед российским судом за вымогательство

Члена ОПГ, созданной полицейским из Пятигорска, отдали под суд за вымогательство взяток

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Завершено расследование уголовного дела участника организованной преступной группы (ОПГ), действовавшей на территории Ставропольского края под руководством бывшего командира отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по Пятигорску Николая Дмитриенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Фигурант дела Кахарер Кация предстанет перед судом за вымогательство и получение взяток.

По данным СКР, полицейская группировка на протяжении нескольких лет, угрожая привлечением к уголовной и административной ответственности, требовали взятки от торговцев «Верхнего рынка» в Пятигорске. За деньги силовики «крышевали» незаконную розничную деятельность на прилегающей к рынку территории. Всего участники ОПГ получили 4,5 миллиона рублей от 20 человек, а также 10 подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Расследование уголовного дела в отношении других членов преступной группы продолжается.

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    Любовь Ширижик
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