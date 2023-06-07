Участник полицейской ОПГ предстанет перед российским судом за вымогательство

Члена ОПГ, созданной полицейским из Пятигорска, отдали под суд за вымогательство взяток

Завершено расследование уголовного дела участника организованной преступной группы (ОПГ), действовавшей на территории Ставропольского края под руководством бывшего командира отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по Пятигорску Николая Дмитриенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Фигурант дела Кахарер Кация предстанет перед судом за вымогательство и получение взяток.

По данным СКР, полицейская группировка на протяжении нескольких лет, угрожая привлечением к уголовной и административной ответственности, требовали взятки от торговцев «Верхнего рынка» в Пятигорске. За деньги силовики «крышевали» незаконную розничную деятельность на прилегающей к рынку территории. Всего участники ОПГ получили 4,5 миллиона рублей от 20 человек, а также 10 подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Расследование уголовного дела в отношении других членов преступной группы продолжается.