Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:50, 7 июня 2023Путешествия

Путешественник оставил жену на 10 лет и объездил все страны мира без перелетов

The Mirror: путешественник оставил работу и жену и объездил все страны мира за 10 лет

Фото: Andrew DesLauriers / Unsplash

Путешественник оставил работу и жену на 10 лет и объездил все страны мира, не пользуясь самолетами. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, 44-летний Тор Педерсен (Thor Pedersen) из Дании отправился в дорогу в 2013 году. Он предполагал, что его идея будет осуществлена в течение четырех лет, однако план часто приходилось корректировать. К примеру, из-за пандемии коронавируса мужчине пришлось провести два года в Гонконге.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Педерсен отметил, что избегать перелетов было тяжело, в связи с чем приходилось пользоваться любым доступным транспортом. Так, поездка включала 351 автобус, 158 поездов, 43 тук-тука, 37 контейнеровозов, 33 лодки, девять грузовиков, три лодки, два круизных лайнера, конную повозку, полицейскую машину и яхту. Более того, мужчина часто путешествовал на мотоциклах, такси, метро, микроавтобусах и трамваях.

«Я узнал, что никто в истории не побывал в каждой стране мира, не пользуясь самолетами. Я был охвачен идеей, что у меня появился шанс сделать нечто выдающееся», — объяснил турист. Путешествие Педерсена было профинансировано датской энергетической компанией, его бюджет в день составлял 20 долларов (1600 рублей).

Уже в июле мужчина вернется к своей семье и намерен сесть за написание книги о поездке. Он отметил, что жалеет об упущенном времени, которое можно было провести с пожилыми родителями. Кроме того, мужчина хочет завести детей со своей женой Ле.

Ранее совершающие кругосветку на тримаране россияне потеряли свое судно в Тихом океане. Капитан судна Sounion смог найти тримаран в сложных штормовых условиях, однако предупредил его экипаж, что надувное судно придется бросить.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Победительницу конкурса «Миссис Россия — 2023» атаковали хейтеры. Кто она и что возмутило зрителей конкурса?
    Российский спецназ захватил «Черного шершня» у ВСУ
    Появился первый обзор очков дополненной реальности Apple
    Сапега покинула Белоруссию
    НАТО утвердит план по защите «каждого дюйма» территории альянса
    Украинское СМИ выдало фото девятилетней давности за ЧП на Каховской ГЭС
    Стало известно о состоянии госпитализированного футболиста ПСЖ
    Названо объединяющее все регионы России место в центре Москвы
    Россиянам назвали ускоряющие старение продукты
    Путешественник оставил жену на 10 лет и объездил все страны мира без перелетов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.