Путешественник оставил жену на 10 лет и объездил все страны мира без перелетов

The Mirror: путешественник оставил работу и жену и объездил все страны мира за 10 лет

Путешественник оставил работу и жену на 10 лет и объездил все страны мира, не пользуясь самолетами. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, 44-летний Тор Педерсен (Thor Pedersen) из Дании отправился в дорогу в 2013 году. Он предполагал, что его идея будет осуществлена в течение четырех лет, однако план часто приходилось корректировать. К примеру, из-за пандемии коронавируса мужчине пришлось провести два года в Гонконге.

Педерсен отметил, что избегать перелетов было тяжело, в связи с чем приходилось пользоваться любым доступным транспортом. Так, поездка включала 351 автобус, 158 поездов, 43 тук-тука, 37 контейнеровозов, 33 лодки, девять грузовиков, три лодки, два круизных лайнера, конную повозку, полицейскую машину и яхту. Более того, мужчина часто путешествовал на мотоциклах, такси, метро, микроавтобусах и трамваях.

«Я узнал, что никто в истории не побывал в каждой стране мира, не пользуясь самолетами. Я был охвачен идеей, что у меня появился шанс сделать нечто выдающееся», — объяснил турист. Путешествие Педерсена было профинансировано датской энергетической компанией, его бюджет в день составлял 20 долларов (1600 рублей).

Уже в июле мужчина вернется к своей семье и намерен сесть за написание книги о поездке. Он отметил, что жалеет об упущенном времени, которое можно было провести с пожилыми родителями. Кроме того, мужчина хочет завести детей со своей женой Ле.

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