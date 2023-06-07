Украинский режиссер обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС

Режиссер Лопатенок: подрыв Киевом Каховской ГЭС спровоцировал бедствие во всем регионе

Удар Киева по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привел к бедствию во всем регионе, написал украинский режиссер Игорь Лопатенок в своем Twitter-аккаунте.

Он обвинил украинские власти в равнодушии, заявив, что «человеческие жизни ничего для них не значат». «Украинский нацистский режим [президента Украины Владимира] Зеленского взорвал Каховскую дамбу и спровоцировал бедствие во всем регионе. Я родился на берегах Каховского водохранилища, оно огромное, и сейчас уровень воды очень высокий», — отметил Лопатенок.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.