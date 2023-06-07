Застрявшим в Магадане иностранцам придется спать на полу еще одну ночь

«Магаданская правда»: застрявшие в Магадане пассажиры рейса Air India улетят в США 8 июня

Застрявшие в Магадане иностранцы улетят в США ориентировочно 8 июня. Об этом пишет «Магаданская правда».

Таким образом, пассажирам рейса Air India, летевшим из Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившимся в российском городе, придется спать на полу в спортзале местной школы еще одну ночь.

«Рейсу, который будет забирать иностранцев, лететь до нас десять часов, — рассказал изданию директор предприятия «Авиация Колымы» Максим Старцев. — Забирать пассажиров будет та же авиакомпания, что и совершила экстренную посадку в нашем аэропорту».

Ранее стало известно, что пассажиров рейса Air India, направлявшегося из Индии в США и вынужденно приземлившегося в Магадане из-за проблем с двигателем, поселили в спортзале местной школы. Уточняется, что ночь в учебном заведении, Доме культуры и общежитии медицинского колледжа провели почти 250 человек.