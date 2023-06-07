Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:51, 7 июня 2023Путешествия

Застрявшим в Магадане иностранцам придется спать на полу еще одну ночь

«Магаданская правда»: застрявшие в Магадане пассажиры рейса Air India улетят в США 8 июня

Фото: Антон Афанасьев / Фотобанк Лори

Застрявшие в Магадане иностранцы улетят в США ориентировочно 8 июня. Об этом пишет «Магаданская правда».

Таким образом, пассажирам рейса Air India, летевшим из Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившимся в российском городе, придется спать на полу в спортзале местной школы еще одну ночь.

Материалы по теме:
«Дорога жизни и дорога смерти» Россиянин проехал автостопом по Колыме. Чем поразил его суровый край России?
«Дорога жизни и дорога смерти»Россиянин проехал автостопом по Колыме. Чем поразил его суровый край России?
31 октября 2022
«На зоны едешь смотреть?» Как суровый тюремный край на севере России превратился в место притяжения туристов
«На зоны едешь смотреть?»Как суровый тюремный край на севере России превратился в место притяжения туристов
17 мая 2022

«Рейсу, который будет забирать иностранцев, лететь до нас десять часов, — рассказал изданию директор предприятия «Авиация Колымы» Максим Старцев. — Забирать пассажиров будет та же авиакомпания, что и совершила экстренную посадку в нашем аэропорту».

Ранее стало известно, что пассажиров рейса Air India, направлявшегося из Индии в США и вынужденно приземлившегося в Магадане из-за проблем с двигателем, поселили в спортзале местной школы. Уточняется, что ночь в учебном заведении, Доме культуры и общежитии медицинского колледжа провели почти 250 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко помиловал россиянку Сапегу
    Путин поручил организовать помощь людям в зоне затопления в Херсонской области
    Полицейские нашли в доме 60-летнего жителя Херсонской области 187 кустов конопли
    В России предложили ввести минимальную цену на пиво
    Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса
    Раскрыты детали помилования Сапеги
    Раскрыта судьба дома из «Что? Где? Когда?» после разрушения Каховской ГЭС
    Афганские пилоты по рассеянности вызвали тревогу в Шереметьево
    В Apple прокомментировали популярность ChatGPT
    Победительницу конкурса «Миссис Россия — 2023» атаковали хейтеры. Кто она и что возмутило зрителей конкурса?
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.