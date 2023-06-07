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13:23, 7 июня 2023Бывший СССР

На Украине заявили о риске попадания инфекций и химикатов в колодцы и водоемы

Минздрав Украины: возбудители инфекций и химикаты могут оказаться в колодцах и водоемах
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Libkos / AP

Возбудители опасных инфекций и химикаты могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на подтопленных в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) территориях. Об этом предупредили в Минздраве Украины, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Во избежание заражения инфекционными заболеваниями местным жителям посоветовали пить и использовать для приготовления пищи только бутилированную или привозную воду, отказаться от подтопленных водой продуктов, подвергать всю пищу термической обработке, а также не надевать загрязненную при подтоплении одежду без предварительной стирки и дезинфекции.

Кроме того, население предупредили, что в ближайшие дни выше по течению Днепра из-за падения уровня воды в реке будет наблюдаться мор рыбы, которую ни в коем случае нельзя есть.

Ранее руководитель украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявлял, что из-за разрушения плотины Каховской ГЭС на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра оказались затоплены 1852 дома. По его словам, всего из прибрежной зоны украинскими властями были эвакуированы 1457 человек.

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    Алевтина Запольская
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