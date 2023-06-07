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10:49, 7 июня 2023Бывший СССР

На Украине заявили о затоплении почти двух тысяч домов из-за прорыва ГЭС

Глава ОВА Прокудин: из-за прорыва Каховской ГЭС на правобережье Днепра затопило 1852 дома

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра оказались затоплены 1852 дома. Об этом сообщил руководитель украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, украинскими властями из прибрежной зоны были эвакуированы 1457 человек, большинство — из района Корабел в Херсоне. При этом он также указал на уменьшение интенсивности подтопления в Херсонской области. «По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра на протяжении следующих 20 часов», — добавил глава ОВА.

Ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что в следующем году сельскохозяйственные поля на юге республики могут превратиться в пустыни. По данным ведомства, подобная ситуация может сложиться из-за исчезновения Каховского водохранилища после разрушения Каховской ГЭС. В министерстве указали на то, что без источника воды остались от 30 до 94 процентов оросительных систем в Днепропетровской области, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

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    Алевтина Запольская
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