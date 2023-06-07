Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:50, 7 июня 2023Бывший СССР

На Украине предупредили о риске превращения полей в пустыни из-за разрушения ГЭС

Минагрополитики Украины: из-за разрушения ГЭС поля на юге могут стать пустынями
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Reuters

Уже в следующем году сельскохозяйственные поля на юге Украины могут превратиться в пустыни. Об этом предупредило Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики) Украины.

В ведомстве указали, что такая ситуация может сложиться из-за исчезновения Каховского водохранилища после разрушения Каховской ГЭС. Там пояснили, что теперь без источника воды остались от 30 до 94 процентов оросительных систем на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, под удар попала и отрасль рыбного хозяйства — уже фиксируется гибель мальков и взрослых особей. В Минагрополитики пояснили, что только что закончился нерест, а в результате падения уровня воды в водохранилище оплодотворенная икра высохнет.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что из-за этого ЧП могут возникнуть проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине предупредили о риске превращения полей в пустыни из-за разрушения ГЭС
    Западные страны увидели признаки начала контрнаступления ВСУ
    В Росгвардии ДНР заявили о смене тактики ВСУ
    «Путешественник во времени» предрек посадку корабля Маска на планету пришельцев
    Военный эксперт раскрыл действия ВСУ после прорыва Каховской ГЭС
    В ДНР назвали дату активного контрнаступления ВСУ
    Максим Галкин посмеялся над атакой беспилотников на Москву
    Жители левого берега Днепра рассказали о затоплении территорий
    Белорусская теннисистка осудила Лукашенко за вмешательство в конфликт на Украине
    Захарова прокомментировала провокацию с танком Т-72 в Амстердаме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.