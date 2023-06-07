Телерадиокомпания «Мир» сообщила о попытке взлома ее ресурсов

Телерадиокомпания «Мир» сообщила о пресечении попытки взлома ее ресурсов

Межгосударственная телерадиокомпания (МГТРК) «Мир» сообщила о попытке взлома ее ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«7 июня 2023 в 11:10 по московскому времени неизвестные лица предприняли попытку взлома спутниковой системы передачи данных Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что попытка взлома произошла во время подготовки к прямой трансляции заседания Евразийского межправительственного совета и заседания Совета глав правительств СНГ в Сочи. «Оперативными действиями инженеров МТРК "Мир" атака злоумышленников была пресечена», — сообщили в организации.

Заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ пройдут на площадке федеральной территории «Сириус» с 7 по 9 июня.