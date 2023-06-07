В Днепропетровской области начался массовый мор рыбы

Страна.ua: в Днепропетровской области Украины начался массовый мор рыбы после крушения ГЭС

В Днепропетровской области Украины после крушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) начался массовый мор рыбы. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

После прорыва ГЭС произошло обмеление реки Днепр, вследствие чего множество рыб оказалось на суше, говорится в сообщении. Министерство здравоохранения Украины предупредило граждан, что есть эту рыбу запрещено из-за риска заражения ботулизмом.

Ранее Минздрав Украины заявил, что в колодцах и открытых водоемах на подтопленных в результате разрушения станции территориях могут оказаться возбудители опасных инфекций и химикаты.

В России Киев обвинили в организации экоцида послу взрыва на Каховской ГЭС. Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что вода угрожает более чем 20 тысячам человек, а уникальные природные комплексы оказались затоплены.