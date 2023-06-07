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18:56, 7 июня 2023Мир

НАТО утвердит план по защите «каждого дюйма» территории альянса

Постпред США: НАТО на саммите утвердит план по защите каждого дюйма территории альянса

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО утвердит на предстоящем саммите в Вильнюсе новые региональные планы по обороне. Об этом заявила постоянный представитель США при штаб-квартире альянса в Брюсселе Джулианн Смит, передает ТАСС.

«Это имеет большое значение, поскольку у нас будут планы защищать каждый дюйм территории НАТО. Кроме того, важно, что это будут планы, касающиеся многих сфер, таких как киберпространство», — высказалась постпред.

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    Виктория Кондратьева
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