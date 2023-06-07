Назван способ сделать работу московских поликлиник еще эффективнее

Вице-мэр Ракова: в Москве расширили функционал цифрового паспорта поликлиники

В цифровом паспорте московской поликлиники — сервисе для эффективного управления медорганизацией — появился новый функционал. Теперь в нем отображаются данные о больничных листах пациентов, прикрепленных к поликлинике. Это поможет улучшить работу главных врачей и их заместителей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва продолжает расширять функционал цифрового паспорта поликлиники — сервиса Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Он был создан специально для главных врачей и их заместителей. Благодаря паспорту они могут в режиме реального времени отслеживать важную статистическую информацию по всем филиалам и прикрепленным пациентам поликлиники. Теперь в сервисе отображаются данные по электронным листам нетрудоспособности, включая сведения о диагнозе и дате закрытия больничного. Это позволяет руководству медицинской организации анализировать ситуацию по заболеваемости, более пристально следить за здоровьем москвичей, а также держать на постоянном контроле своевременность закрытия листов нетрудоспособности Анастасия Ракова Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что сводные данные о листках нетрудоспособности отображаются в паспорте по каждому филиалу поликлиники и по медицинской организации в целом. Сервис дает возможность главным врачам и их заместителям сформировать списки пациентов с открытыми больничными по заданному временному периоду или по классификации заболевания. Кроме того, удобная система фильтров позволяет просмотреть информацию о том, сколько листков нетрудоспособности требуют закрытия по состоянию на текущий момент, сколько осталось дней до окончания действия больничного и так далее.

В соцкомплексе правительства Москвы напомнили, что цифровой паспорт поликлиники заработал во всех медорганизациях амбулаторного звена в марте 2023 года. Сервис значительно упрощает главврачам и их заместителям управление медицинской организацией и помогает «проактивно следить за здоровьем пациентов». В паспорте содержится широкий набор данных, которые позволяют оценить эффективность работы поликлиники и качество оказываемой помощи. Фильтры дают возможность сформировать списки пациентов по полу, возрасту, наличию группы инвалидности, профилю участка и так далее. Иконки с сигнальной информацией оповещают о госпитализации пациента, его постановке на наблюдение по отдельным видам заболеваний, наличии отклонений по результатам исследований, вызове скорой помощи и многое другое.

Москва уже больше 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения, отметили в соцкомплексе. Сегодня одной из главных задач является развитие единой цифровой платформы, чем занимаются Комплекс социального развития Москвы и Департамент информационных технологий. Платформа помогает вести учет состояния пациентов на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Все данные доступны онлайн как врачам, так и пациентам. Инициатива соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлена на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

