Президент Чехии подписал закон о расходах на оборону

Президент Чехии Павел подписал закон о расходах на оборону в 2% ВВП

Президент Чехии Петр Павел подписал закон о расходах на оборону республики, которые ежегодно будут составлять 2 процента от ВВП. Об этом сообщает Чешское радио.

21 апреля этот документ утвердила Палата депутатов. Сенат Чехии утвердил подготовленный правительством закон 31 мая. Уточняется, что закон вступает в силу в июле.

Власти республики начнут расходовать на нужды обороны 2 процента от ВВП в 2024 году. Это обязательство она приняла ранее перед НАТО, как и другие государства — члены альянса. По информации чешских СМИ, в будущем году страна может потратить на эти цели около 150 миллиардов крон (примерно 7 миллиардов долларов).

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