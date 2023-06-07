Поляки забеспокоились из-за продажи сувениров с Бандерой в центре Кракова

Do Rzeczy: поляки встревожены продажей товаров с изображением Бандеры в центре Кракова

В центре польского Кракова началась продажа товаров с изображением лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры в центре Кракова. Об этом сообщает Do Rzeczy.

Издание процитировало публикацию польского священника Тадеуш Исаковича-Залеского в его Twitter-аккаунте. «Фотографии украинского магазина в центре Кракова. На витрине рядом с [президентом Украины Владимиром] Зеленским убийца Бандера и надпись "слава нации"», — написал ксендз. Он поинтересовался, как на это отреагирует мэр города Яцек Майхровский, а также польский президент Анджей Дуда и глава МВД республики Мариуш Каминьский.