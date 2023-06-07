Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:30, 7 июня 2023Россия

Сильный пожар после обстрела Шебекино ракетами из РСЗО «Град» попал на видео

Baza опубликовала видео пожара после обстрела Шебекино ракетами из РСЗО «Град»

Сильный пожар после обстрела Шебекино ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» попал на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся над городом. Предположительно, горит промзона, об обстреле которой ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава российского приграничного региона уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Шебекино свыше 60 снарядов из РСЗО «Град» — по его данным, более 40 из них разорвались в городской промзоне. Также сообщалось, что украинский беспилотник атаковал пожарную команду, которая ликвидировала возгорание в Шебекино.

6 июня украинские войска выпустили по Шебекино 460 различных боеприпасов, за сутки было зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с беспилотников.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские диверсанты подорвали трубопровод с аммиаком в Харьковской области. Чем выброс химиката опасен для людей?
    Влияние разрушения Каховской ГЭС на планы контрнаступления Украины оценили
    «Факел» обыграл «Енисей» в первом переходном матче
    В Эстонии захотели снять запрет на въезд россиян
    Бывшему главному наркологу России продлили арест по делу о мошенничестве
    Москвичей возмутила фотосессия двух женщин топлес во дворе
    Samsung объявила дату выхода новых складных смартфонов
    Названы неподходящие цвета одежды для гостей на свадьбе
    Названы последствия выбросов аммиака
    МИД России призвал желающих внести вклад в мир на Украине давить на Киев и Запад
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.