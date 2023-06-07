В России выросло число курьеров

РАЭК: в 2023 году в России в сфере доставки работают более миллиона человек

В России быстро растет сфера доставки — в стране становится больше курьеров, а также наблюдается рост количества вакансий в этой сфере. Если 2021 году в доставках работало 830 тысяч человек, то в 2023 году — более одного миллиона. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Авторы исследования сообщили, что опыт работы курьером имеет каждый шестой россиянин.

Количество курьеров превысило один миллион во всех видах доставки, включая услуги по перевозке грузов и доставку в пункты выдачи заказов, отметила главный аналитик РАЭК Мария Сайкина. По данным на второй квартал 2023 года, в этой сфере оказались заняты около 1,2 миллиона человек, заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Сколько точно курьеров в России, неизвестно, поскольку для многих россиян доставка — это подработка, а не основной вид деятельности. По данным РАЭК, 38 процентов курьеров совмещают работу с учебой, 16 процентов — с другой работой.

Рост спроса на курьеров начался в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. В 2022 году количество вакансий доставщиков в России выросло на 113 процентов по отношению к 2021 году и составило 300 тысяч. С января по май 2023 года число вакансий для курьеров оказалось на 33 процента выше, чем за тот же период прошлого года.

У курьеров растет зарплата, что также косвенно может говорить об увеличении спроса на доставщиков, отметила руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова. По данным Superjob на июнь 2023 года, средняя зарплата пешего курьера, курьера на велосипеде или самокате в Москве увеличилась на 9 процентов, до 60 тысяч рублей в месяц. При большой загрузке зарплата может дорастать до 100 тысяч рублей. Средняя зарплата водителя-курьера выросла на 6 процентов за год, до 90 тысяч рублей в месяц. Максимальный заработок может составлять 170 тысяч рублей в месяц.

В 2022 году российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5 процента, достигнув объема в 1,7 триллиона рублей. 47 процентов онлайн-продаж пришлась на маркетплейсы. Основным фактором роста стала доставка из супермаркетов, выросшая за год на 66 процентов.

Рост спроса на курьерскую доставку связан с увеличением онлайн-продаж в целом, увеличением их доли на рынке продовольственных и непродовольственных товаров и доставки готовой еды, указал Бурмистров. По его оценке, драйверами роста спроса выступил рост экспресс-доставки на рынке непродовольственных товаров в B2B-продажах.