Лидер группы «Бахыт-компот» Степанцов рассказал о поездках в Донбасс

Лидер группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов рассказал о поездках в Донбасс

Лидер музыкальной группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов рассказал о своих поездках на Донбасс. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Абзац и Ыыху с ним».

Артист поведал, что несколько раз посещал передовую, где ему «было интересно». «Один раз был в окопах. Мы там клип снимали "Небо и солдат". У меня позитивные впечатления от общения с военными. Люди понимают свой долг. Они понимают, что представляет из себя другая сторона. Это особый уровень зверства, какой-то сатанизм», — отметил Степанцов.

Музыкант добавил, что не смог организовать прощание со своей бабушкой, которая проживала в Донецке. «Она умерла за две недели до того, как ВСУ начали палить по Донецку. Я из-за этого не смог ее похоронить», — подчеркнул лидер группы.

Степанцов также заявил, что артисты, покинувшие Россию, являются «заменимыми».

Ранее российский писатель Захар Прилепин посоветовал певице Земфире (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) дать концерт в Донецке вместо того, чтобы оспаривать статус иностранного агента в суде.